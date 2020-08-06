51-летняя жена Олега Газманова показала стройную фигуру без прикрас

На втором кадре в этой галерее Марина запечатлела свою фигуру без прикрас — и эта смелость вдохновляет ее подписчиц, доказывая, что сохранить стройность в 51 год — возможно.

Впрочем иногда, публикуя «неотфотошопленные» фотографии, знаменитости сталкиваются с буллингом. Так, аудитория Натальи Подольской, например, еще не готова к принятию мира таким, какой он есть.