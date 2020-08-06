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51-летняя жена Олега Газманова показала стройную фигуру без прикрас

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Марина Газманова

Фото: Instagram Марины Газмановой

Марина Газманова опубликовала естественные фотографии в купальнике.

В последнее время, в связи с трендом на естественность в косметологии, жизни и соцсетях, все большее количество знаменитостей и обычных пользователей показывают свои правдивые фотографии. Популярная певица Виктория Дайнеко регулярно демонстрирует неидеальный живот и бедра на фотографиях в купальнике. А бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская выглядит моложе без фотошопа и макияжа.

51-летняя Марина Газманова идет в ногу с тенденциями.

На втором кадре в этой галерее Марина запечатлела свою фигуру без прикрас — и эта смелость вдохновляет ее подписчиц, доказывая, что сохранить стройность в 51 год — возможно.

Впрочем иногда, публикуя «неотфотошопленные» фотографии, знаменитости сталкиваются с буллингом. Так, аудитория Натальи Подольской, например, еще не готова к принятию мира таким, какой он есть.

Фото и видео: Instagram/@marinagazmanova

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