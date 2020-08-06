51-летняя жена Олега Газманова показала стройную фигуру без прикрас
Фото: Instagram Марины Газмановой
В последнее время, в связи с трендом на естественность в косметологии, жизни и соцсетях, все большее количество знаменитостей и обычных пользователей показывают свои правдивые фотографии. Популярная певица Виктория Дайнеко регулярно демонстрирует неидеальный живот и бедра на фотографиях в купальнике. А бывшая участница группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская выглядит моложе без фотошопа и макияжа.
51-летняя Марина Газманова идет в ногу с тенденциями.
На втором кадре в этой галерее Марина запечатлела свою фигуру без прикрас — и эта смелость вдохновляет ее подписчиц, доказывая, что сохранить стройность в 51 год — возможно.
Впрочем иногда, публикуя «неотфотошопленные» фотографии, знаменитости сталкиваются с буллингом. Так, аудитория Натальи Подольской, например, еще не готова к принятию мира таким, какой он есть.
Фото и видео: Instagram/@marinagazmanova
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