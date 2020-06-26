33-летняя Виктория Дайнеко показала неидеальный живот на фото в купальнике и получила массу комплиментов
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Поклонники восхитились натуральной красотой Виктории Дайнеко.
«Я люблю пляжи из гальки. Люблю когда камни нагреваются от солнца. Я ложусь на них и засыпаю и это самый кайф. С песком такой трюк проделывать сложнее, он залетает всюду», — поделилась эмоциями она.
Несмотря на то, что фигура певицы выглядит на снимке не так идеально, как принято в соцсетях, она получила массу комплиментов: поклонники восхитились уверенностью Виктории.
Фото и видео: Instagram/@victoriadaineko
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