«Естественность и тяга к самореализации»: Надежда Мейхер покорила поклонников натуральной красотой

Надежда Мейхер прославилась как участница поп-группы «ВИА ГРА». Она является одной из самых известных вокалисток коллектива. Мейхер покидала группу трижды. Два раза причиной ухода становилась беременность певицы. Окончательно распрощалась с «ВИА ГРА» Надежда в 2011 году. Сегодня Мейхер пробует себя в роли актрисы и ведущей. Также она владеет собственным бутиком одежды. У певицы трое детей: сын Игорь от бизнесмена Александра Лищенко и две дочери Анна и Мария от нынешнего мужа - бизнесмена Михаила Уржумцева. Пара поженилась в 2014 году.