«Естественность и тяга к самореализации»: Надежда Мейхер покорила поклонников натуральной красотой
Фото: Instagram/@nadyameiher
Публика привыкла к ярким образам Надежды Мейхер, но в последнее время звезда всё чаще радует зрителей естественными луками. Легкий макияж глаз, нюдовые губы, здоровый тон лица - вот рецепт для отличных фото от Надежды. Поклонники не скрывают: в свои 38 дива выглядит просто великолепно.
«Надежда, вы прекрасны 😍❤️🔥», «_Какое свежее лицо 😍😍😍 красотка ❤️», «Вы прекрасная женщина! Выглядите потрясающе!😍😍😍», «естественность,разумность и тяга к самореализации и саморазвитию меня очень в Вас радует», - оставляют комплименты в комментариях подписчики Надежды.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Надежда Мейхер прославилась как участница поп-группы «ВИА ГРА». Она является одной из самых известных вокалисток коллектива. Мейхер покидала группу трижды. Два раза причиной ухода становилась беременность певицы. Окончательно распрощалась с «ВИА ГРА» Надежда в 2011 году. Сегодня Мейхер пробует себя в роли актрисы и ведущей. Также она владеет собственным бутиком одежды. У певицы трое детей: сын Игорь от бизнесмена Александра Лищенко и две дочери Анна и Мария от нынешнего мужа - бизнесмена Михаила Уржумцева. Пара поженилась в 2014 году.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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