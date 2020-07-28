Мода на естественность: почему девушки продолжают колоть «утиные» губы и может ли косметолог отказать пациенту

Цена имеет значение

Что говорят нам специалисты? Тренд на естественность продолжает свое шествие. А если вы видите девушку с «утиными» губами, возможно, ей просто изменило чувство вкуса или она страстно хочет принадлежать к определенной категории барышень, занимающихся эскортом. То же самое говорят пластические хирурги: за неестественно большой грудью приходят пациентки определенной категории. В большинстве своем все хотят естественный размер. Утверждение: работа пластического хирурга не должна быть видна, не теряет актуальности.

Для коррекции губ используется искусственно синтезированная гиалуроновая кислота. Если в ней нет других примесей, то можно не опасаться фиброза впоследствии. Препарат естественным образом постепенно «рассосется», он не циркулирует в крови. А вот если материал дешевый (в зоне опасности девушки, делающие процедуру на дому или в сомнительных клиниках в погоне за экономией денег), могут быть проблемы. Изучив сайты клиник, мы видим, что процедура по коррекции губ не может стоить в Москве дешевле 14 тысяч рублей, обезболивающий гель оплачивается отдельно. Если вам предлагают процедуру за пять тысяч, делайте соответствующие выводы.

Если губы увеличивали с помощью силиконового геля, его придется удалять хирургическим путем, а затем отдельно корректировать форму. Операция занимает порядка двух часов и проводится под местной анестезией. Хирургу придется делать разрезы с внутренней стороны и удалять гель, наложив затем швы. На реабилитацию потребуется не меньше месяца. О своем неудачном опыте недавно рассказывала в интервью Ксении Собчак Екатерина Варнава. Участница Comedy Women удаляла из губ излишки геля, но, по ее же словам, сделать это полностью, увы, не удастся уже никогда.