Мода на естественность: почему девушки продолжают колоть «утиные» губы и может ли косметолог отказать пациенту
Женщины продолжают мечтать о пухлых губах, как у Анджелины Джоли. Тут нет противоречия: чувственные губы всегда считались сексуально привлекательными. А обладательницы от природы тонких губ знают, что никакие контурные карандаши, помады и блески с так называемым 3D-эффектом не могут придать объема (разве что зрительно — на фото). Есть и другие показания: например, с возрастом губы образом теряют объем, иногда нужна коррекция после травм, когда остались шрамы. Тогда на выручку способен прийти гель на основе гиалуроновой кислоты. Лет десять назад производителей подобных препаратов стало в разы больше, потому методика подешевела и стала доступной куда большему числу женщин. Доступность несет свои минусы: некоторые дамы, сделав несколько инъекций, уже не могут остановиться. Им кажется, что нужно подколоть еще вот здесь и вот здесь… Остановиться сложно, особенно когда видишь в Instagram очередную диву с «натуральными» пухлыми губами.
Фото: Pexels.com
Цена имеет значение
Что говорят нам специалисты? Тренд на естественность продолжает свое шествие. А если вы видите девушку с «утиными» губами, возможно, ей просто изменило чувство вкуса или она страстно хочет принадлежать к определенной категории барышень, занимающихся эскортом. То же самое говорят пластические хирурги: за неестественно большой грудью приходят пациентки определенной категории. В большинстве своем все хотят естественный размер. Утверждение: работа пластического хирурга не должна быть видна, не теряет актуальности.
Для коррекции губ используется искусственно синтезированная гиалуроновая кислота. Если в ней нет других примесей, то можно не опасаться фиброза впоследствии. Препарат естественным образом постепенно «рассосется», он не циркулирует в крови. А вот если материал дешевый (в зоне опасности девушки, делающие процедуру на дому или в сомнительных клиниках в погоне за экономией денег), могут быть проблемы. Изучив сайты клиник, мы видим, что процедура по коррекции губ не может стоить в Москве дешевле 14 тысяч рублей, обезболивающий гель оплачивается отдельно. Если вам предлагают процедуру за пять тысяч, делайте соответствующие выводы.
Если губы увеличивали с помощью силиконового геля, его придется удалять хирургическим путем, а затем отдельно корректировать форму. Операция занимает порядка двух часов и проводится под местной анестезией. Хирургу придется делать разрезы с внутренней стороны и удалять гель, наложив затем швы. На реабилитацию потребуется не меньше месяца. О своем неудачном опыте недавно рассказывала в интервью Ксении Собчак Екатерина Варнава. Участница Comedy Women удаляла из губ излишки геля, но, по ее же словам, сделать это полностью, увы, не удастся уже никогда.
Фото: Pexels.com
Когда клиентке стоит отказать
«Сейчас многие отдают предпочтение натуральным губам. Если мы говорим о возрастных пациентах, то они хотят сделать чуть более выраженным контур губ, приподнять уголки и вернуть утраченный с годами объем. Если это молодые девушки, то чаще всего — запрос на устранение асимметрии и придание объема. Каждый врач, впрочем, как и пациент, видит красоту по-своему. Для кого-то красотой считаются большие губы, а для кого-то — более естественные. Здесь главное — выбрать своего доктора. А еще важно, чтобы губы не были отдельной составляющей лица, а гармонично бы смотрелись.
Зачастую, сделав один раз и увидев красивый результат, хочется его повторить. У всех филлеров есть способность рассасываться, поэтому со временем объем губ уходит. У кого-то чуть раньше, у кого-то чуть позже. На скорость рассасывания влияют такие факторы, как:
плотность филлера (менее плотный рассасывается быстрее, чем более плотный);
активность фермента гиалуронидазы;
образ жизни (активный спорт и регулярные бани, например, могут ускорить процесс биодеградации). Важно понимать, что кому-то коррекция требуется через год, кому-то через 6 месяцев, а кому-то и через 1,5 года. Все индивидуально.
Не стоит идти на поводу у пациента и делать коррекцию по его желанию, например, каждые два месяца. У меня были пациентки, которым казалось все мало и мало. Но пока удавалось договариваться с ними. Сейчас есть пациенты, которые, наоборот, хотят удалить гель. Когда есть перебор или неудачно сделали коррекцию. Если гель на основе гиалуроновой кислоты, то удалить можно. Если коррекция была сделана биополимером, то это сложнее, требуется хирургическое вмешательство. Именно всем пациентам, девушкам, я настоятельно рекомендую грамотно подходить к выбору клиники и специалиста, обращая внимание на технику его работы, а также на материалы, которые он использует».
Фото: Pexels.com, Pixabay.com
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!