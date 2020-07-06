«Формы старушки какой-то»: Наталью Подольскую затравили за естественное фото в купальнике

«Ох, не самая удачная фотка) а вообще всегда красотка», «Совсем неудачная фото... формы старушки какойто... Не надо показывать то, что некрасиво», «Фото очень неудачное, убери его, Наташа», «Спрячь», «Ужасно», «Зачем вот это?????», «Что за фото???», «Некрасивое фото, Наталья, все-таки вы, медийное лицо... зачем ???», «А лямки-то зачем опустили???», «Не очень, мягко, говоря», «Да уж», «Честно не красиво», «Наташа ты просто супер но фото не удачное», «Явно Неудачное фото», «Ужасная фотография, фу», — критиковали одни.

«А мне понравилась фотка. Обычная повседневная поза. Вы очень худенькая», «Обожаю такие фигуры», «Интересный ракурс», «Ракурс неудачный!!! Но молодчина что не боишься выкладывать фото без фильтров и прочей чепухи», «Все естественно, не убирайте фото», «Люблю не наигранные фото», «Ничего страшного не вижу на фото», «Отличная фотка, естественная», «Не обращай внимания», «Красивая, яркая и позитивная! Впрочем, как и всегда», «О, крутой день! Еще бы на море», «Да, Жарко... Наталья, а у вас сколько в тени?», «Натуральная красавица!!!», «Наташа, дорогая, — красавица, летняя, классная, секси, ну как всегда, и вообще — прелесть», «Тууууусяяяяя! А вообще, Звезда, она и в Африке — Звезда», — защищали другие.

Фото находилось в блоге артистки не больше часа — и было, увы, удалено, оставшись только в «сториз».

А как считаете вы, имеют ли право знаменитости делиться с поклонниками своими чувствами, хорошим настроением, повседневными фотографиями? Или все же лучше постить снимки с мероприятий и кадры специально организованных фотосъемок?