51-летняя певица Валерия показала, как оставаться стройной и бодрой во время самоизоляции

Иосиф Пригожин и Валерия с пользой проводят время в добровольной самоизоляции из-за коронавируса. На днях артистка рассказала, что у нее нашлось время для изучения английского языка — с педагогом она общается удаленно.

А Иосиф Пригожин, не скрывающий, что от одного вида своей жены он «захлебывается слюной», показал подписчикам, как Валерия поддерживает физическую форму и бодрость духа, находясь на карантине.

Поклонники Валерии отметили, что она стимулирует женщин следить за собой, не опускать руки и не падать духом.