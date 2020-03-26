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51-летняя певица Валерия показала, как оставаться стройной и бодрой во время самоизоляции

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Валерия

Фото: Instagram

Видео с упражнениями любимой супруги опубликовал в социальной сети Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин и Валерия с пользой проводят время в добровольной самоизоляции из-за коронавируса. На днях артистка рассказала, что у нее нашлось время для изучения английского языка — с педагогом она общается удаленно.

А Иосиф Пригожин, не скрывающий, что от одного вида своей жены он «захлебывается слюной», показал подписчикам, как Валерия поддерживает физическую форму и бодрость духа, находясь на карантине.

Поклонники Валерии отметили, что она стимулирует женщин следить за собой, не опускать руки и не падать духом.

«Какая умничка, труд не из легких», «Молодцы! Останетесь в памяти поколений не только как певица и продюсер, а и как люди, ведущие ЗОЖ, и пропагандисты спорта и физкультуры. Свой авторитет, известность используете в лучших проявлениях для народа», «Я восхищаюсь Валерией, так хочется ей подражать», «Шикарный позитив, Красивейшая Валерия», — отметили фолловеры в комментариях.

Артисты, оставшиеся на ближайшее время без выступлений и гастролей, вынуждены проводить много времени с пользой. Так, Бритни Спирс публикует в Instagram спортивные ролики; Светлана Лобода наслаждается общением с дочками; Юлия Снигирь перебирает фотоальбомы; Кристина Орбакайте все время посвящает 8-летней дочери.