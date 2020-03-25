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Кристина Орбакайте нежно спела с 8-летней дочерью советский хит

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Орбакайте с мужем и дочерью

Фото: Instagram

Поклонникам понравилось трогательное видео дочери и внучки Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте, как и многие другие знаменитости, на время осталась без работы. Артисты отменили выступления и гастроли из-за коронавируса и теперь вынуждены проводить все время дома.

Кристина Орбакайте рассказала подписчикам, что все время уделяет семье и показала видео с дочерью Клавдией (30 марта девочке исполнится 8 лет, — прим. ред.), в котором они нежно спели советский хит про Маленького принца.

«Птички, временно не перелетные», — подписала Кристина ролик.

«Как хорошо с мамочкой петь песни», «Какие милые мгновения, которые останутся у доченьки в памяти на всю жизнь!», «А глазки-то мамины», «Клавочка умничка», «Самый лучший сон, после песен мамы, а тут еще и дуэтом!», «Какие вы милые», «Минуты счастья для всех», — написали комментарии под видео Кристины Орбакайте.

На днях Кристина Орбакайте показала, как выглядит без макияжа; после собрала комплименты после публикации фотографии в шелковом комбинезоне; поклонники также обсуждали семейное фото Кристины Орбакайте и Михаила Земцова.

Фото и видео: Instagram

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