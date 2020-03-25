Кристина Орбакайте нежно спела с 8-летней дочерью советский хит

Кристина Орбакайте, как и многие другие знаменитости, на время осталась без работы. Артисты отменили выступления и гастроли из-за коронавируса и теперь вынуждены проводить все время дома.

Кристина Орбакайте рассказала подписчикам, что все время уделяет семье и показала видео с дочерью Клавдией (30 марта девочке исполнится 8 лет, — прим. ред.), в котором они нежно спели советский хит про Маленького принца.

«Птички, временно не перелетные», — подписала Кристина ролик.