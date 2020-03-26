Юлия Снигирь во время карантина перебрала семейный альбом и показала редкие фото с мужем и сыном
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Фото: АГН Москва/ Global Look press
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов стали родителями четыре года назад. И все это время знаменитые супруги не показывали сына. Актеры крайне скупы на рассказы о личной жизни и публикацию совместных снимков.
Но, находясь в самоизоляции из-за коронавируса, Юлия добралась до семейных альбомов и нашла в них много интересных фотографий с мужем и сыном и решила поделиться ими с подписчиками в Instagram.
«Простите за этот пост, но меня вдруг накрыла такая волна. Стала пересматривать фотографии в телефоне... Прогулки, путешествия, премьеры, встречи... Вспомнила какие-нибудь недовольства и расстройства по пустякам. Подумала, что мы не умеем ценить эту жизнь и вообще виноваты. Что мы мелочны и раздражительны часто. Показалось, а вдруг нужно просто попросить прощения — и весь этот ужас исчезнет? Здоровья нам всем», — порассуждала Юлия Снигирь.
«Прекрасные фотографии», — написали в комментариях.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь долго скрывали свои отношения и свадьбу. О том, что актеры поженились, поклонники пары догадались, увидев их с обручальными кольцами. Но комментировать свой брак Снигирь и Цыганов отказались.
У Евгения, кроме сына от Юлии Снигирь, есть еще 7 детей от актрисы Ирины Леоновой.
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Фото и видео: АГН Москва, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
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