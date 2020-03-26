Юлия Снигирь во время карантина перебрала семейный альбом и показала редкие фото с мужем и сыном

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов стали родителями четыре года назад. И все это время знаменитые супруги не показывали сына. Актеры крайне скупы на рассказы о личной жизни и публикацию совместных снимков.

Но, находясь в самоизоляции из-за коронавируса, Юлия добралась до семейных альбомов и нашла в них много интересных фотографий с мужем и сыном и решила поделиться ими с подписчиками в Instagram.

«Простите за этот пост, но меня вдруг накрыла такая волна. Стала пересматривать фотографии в телефоне... Прогулки, путешествия, премьеры, встречи... Вспомнила какие-нибудь недовольства и расстройства по пустякам. Подумала, что мы не умеем ценить эту жизнь и вообще виноваты. Что мы мелочны и раздражительны часто. Показалось, а вдруг нужно просто попросить прощения — и весь этот ужас исчезнет? Здоровья нам всем», — порассуждала Юлия Снигирь.