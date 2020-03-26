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Юлия Снигирь во время карантина перебрала семейный альбом и показала редкие фото с мужем и сыном

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Снигирь

Фото: АГН Москва/ Global Look press

Актриса сделала настоящий подарок своим поклонникам, так как предпочитает не рассказывать про личную жизнь и крайне редко делится совместными с мужем снимками. Сына Федора Юлия Снигирь впервые представила в социальной сети несколько недель назад.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов стали родителями четыре года назад. И все это время знаменитые супруги не показывали сына. Актеры крайне скупы на рассказы о личной жизни и публикацию совместных снимков.

Но, находясь в самоизоляции из-за коронавируса, Юлия добралась до семейных альбомов и нашла в них много интересных фотографий с мужем и сыном и решила поделиться ими с подписчиками в Instagram.

«Простите за этот пост, но меня вдруг накрыла такая волна. Стала пересматривать фотографии в телефоне... Прогулки, путешествия, премьеры, встречи... Вспомнила какие-нибудь недовольства и расстройства по пустякам. Подумала, что мы не умеем ценить эту жизнь и вообще виноваты. Что мы мелочны и раздражительны часто. Показалось, а вдруг нужно просто попросить прощения — и весь этот ужас исчезнет? Здоровья нам всем», — порассуждала Юлия Снигирь.

«Прекрасные фотографии», — написали в комментариях.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь долго скрывали свои отношения и свадьбу. О том, что актеры поженились, поклонники пары догадались, увидев их с обручальными кольцами. Но комментировать свой брак Снигирь и Цыганов отказались.

У Евгения, кроме сына от Юлии Снигирь, есть еще 7 детей от актрисы Ирины Леоновой.

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Фото и видео: АГН Москва, Ekaterina Tsvetkova/ Global Look press, Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

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