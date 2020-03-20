38-летняя Бритни Спирс показала, как поддерживает фигуру и здоровье во время коронавируса

«Пытаюсь оставаться здоровой и дышать чистым воздухом, когда могу. И хорошо, если я получу еще и бронзовый загар. На пляже я увидела домик спасателей, заглянула, никого не было. Поэтому я сделала пару-тройку упражнений там. Также я позанималась йогой... Йога — это форма молитвы, то, что нам всем нужно прямо сейчас. Оставайтесь позитивными и будьте добрыми людьми», — рассказала о своем дне Бритни Спирс.

«Этот пост спасателей станет известным местом», — написал в комментариях возлюбленный Бритни Спирс Сэм Асгари.

«Ты даже не представляешь, как приятно смотреть на твои посты. Продолжай в том же духе», «Мы тебя любим, Бритни», — признались поклонники Спирс.

Но многие фолловеры поп-принцессы 90-х отметили, что она ведет себя неблагоразумно. «Королева заражения коронавирусом», «Оставайся дома, Бритни», — предостерегли подписчики.

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