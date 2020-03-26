В Сети обсуждают домашнее фото сидящей на карантине Лободы с дочками: «Милые и счастливые!»
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Фото: Instagram
Артисты, которые и-за пандемии коронавируса отменили гастроли и выступления, вынуждены проводить практически все время дома с близкими. Многих знаменитостей это радует.
Так, Светлана Лобода не скрывает, что чувствует себя дома в полной безопасности и счастливой. Она показала подписчикам новые фотографии с дочками, которые ее подписчики тут же принялись обсуждать.
«В несвободном перемещении, в отсутствии концертов, съемок, бешеном ритме есть большие преимущества. Ты наконец принадлежишь только своим детям и своей семье. Ты дома, а значит, в полной безопасности», — подписала Светлана Лобода фотографии с дочками.
«Милые, клеевые, счастливые!», «Тиля», «Светочка, ты милашка», «Красотки», «Вы как из фильма «Аватар», необычная внешность», — написали в комментариях.
Младшей дочери Лободы Тильде скоро исполнится два года, но артистка по-прежнему скрывает ее, показывая или со спины или закрывая лицо. Поклонники артистки уверены, что отцом Тильды является лидер Rammstein Тилль Линдеманн.
Фото и видео: Instagram
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