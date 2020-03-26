В Сети обсуждают домашнее фото сидящей на карантине Лободы с дочками: «Милые и счастливые!»

Артисты, которые и-за пандемии коронавируса отменили гастроли и выступления, вынуждены проводить практически все время дома с близкими. Многих знаменитостей это радует.

Так, Светлана Лобода не скрывает, что чувствует себя дома в полной безопасности и счастливой. Она показала подписчикам новые фотографии с дочками, которые ее подписчики тут же принялись обсуждать.