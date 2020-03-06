48-летняя Лера Кудрявцева показала себя «без прикрас» на забавном фото

Не смирившись с таким, как она выразилась «свинством», Лера улетела в отпуск с мамой. Во время отдыха на пляже Лера сделала забавное и «правдивое» фото, развеселив подписчиков.

«Короче, ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть. Только нос чутка подгорел, уж извините. 48 лет все-таки как никак. Пенсия. Отдыхаю, как могу», — пошутила Лера.