48-летняя Лера Кудрявцева показала себя «без прикрас» на забавном фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Лера Кудрявцева улетела отдыхать и восстанавливать нервы после разразившегося на канале «МУЗ ТВ» скандале. Телеведущую не пригласили вести престижную музыкальную премию, не оповестив ее о том, что вместо нее на сцене появится Ольга Бузова.
Не смирившись с таким, как она выразилась «свинством», Лера улетела в отпуск с мамой. Во время отдыха на пляже Лера сделала забавное и «правдивое» фото, развеселив подписчиков.
«Короче, ладно, решила выложить хоть одну фотографию без фотошопа и фильтров. Как есть. Только нос чутка подгорел, уж извините. 48 лет все-таки как никак. Пенсия. Отдыхаю, как могу», — пошутила Лера.
«Бабуль! А ты еще ничего! Огонек!», «Ну вот. Все секреты раскрыла», «Лера, обожаем», «Лера, ну наконец-то реальная фотка. А то все только и трындят, что нельзя быть на свете красивой такой в свои 88 с небольшим», — поддержали Кудрявцеву в комментариях.
Недавно Лера Кудрявцева рассказывала, как с юмором реагирует на выпады в свой адрес из-за молодого мужа. А когда ее спросили, как она познакомилась с Игорем Макаровым, сразу ответила: «Он хотел переспать со старушкой, а я с молодым».
Фото и видео: Instagram
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