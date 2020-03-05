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Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ» после скандала: «С таким свинским отношением мириться не буду»

Назначение Ольги Бузовой на роль ведущей премии канала стало неприятным сюрпризом для Леры Кудрявцевой.

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ».

«Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка «10 самых» 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На «МУЗ-ТВ» я вела программу чисто за символическую плату — по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол не могу бросить то — родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду», — сообщила Кудрявцева «СтарХиту».

Фото и видео: instagram

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