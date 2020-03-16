46-летняя Мария Порошина рассказала, как избавлялась от лишнего веса после родов

Мария рассказала, что все ее беременности проходили по-разному. В 22 года, когда она ждала дочь от Гоши Куценко, организм испытывал большие нагрузки. «Были проблемы и во время беременности и после родов, — говорит актриса. — Вторую беременность я даже не замечала: ходила в кроссовках и ела все, что хотела. Во время третьей все время кружилась голова и я еле сгибалась».

Мария Порошина говорит, что труднее всего ей пришлось после рождения третьего ребенка — дочери Аграфены, которая появилась на свет в феврале 2010 года.

«Я полтора года не могла сбросить лишний вес. Не получалось избавиться от килограммов ни правильным питанием, ни усилием воли. Помогла только диетолог, которая разработала индивидуальную программу питания, — вспоминает многодетная мать. — Определенными продуктами я выводила лишнюю воду из организма. Чередовала безбелковую и белковую диеты. Что-то исключала из рациона и ела часто, но маленькими порциями».

Актриса откровенно говорит, что следовать всем правилам и сохранять фигуру ей трудно, потому что она любит «неправильную еду».

«Сладости обожаю. Пельмени тоже, хотя знаю, что тесто с мясом не сочетаются. Все это мне можно есть, но только в определенное время и в небольшом количестве. А если нет сил оторваться от куска торта, то следующий день будет разгрузочным — на кефире и яблоках», — рассказывает о своей системе питания Мария Порошина.

Фитнесом Мария не занимается: ходить в спортзал нет времени. Но дома у нее есть тренажер, на котором она бегает и быстро ходит.

На вопрос, сколько еды нужно готовить для такой большой семьи, Мария отвечает: «К нам еще гости приходят часто. Поэтому мы готовим буквально тазами. Я стараюсь чередовать разные продукты: рыбу, мясо, овощи. Мои дети любят разные каши, например, перловку с луком».

Также Мария Порошина рассказала, что в ее многодетной семье есть объединяющая кулинарная традиция: она с детьми лепит пельмени из трех видов мяса.

«Готовим мы с девчонками. Часто печем печенье и разные тортики», — рассказала Мария Порошина.