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46-летняя Мария Порошина рассказала, как избавлялась от лишнего веса после родов

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Мария Порошина

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Мария Порошина — востребованная актриса. Но успешная карьера стоит для нее на втором месте. Главной своей ролью в жизни она считает роль матери пятерых детей. Актриса рассказала, какими были ее беременности, как она после них приходила в форму и том, как успевает справляться со всеми обязанностями.

Мария Порошина была единственным ребенком в семье, а сама познала радость материнства пять раз. В интервью журналу «Здоровье» актриса призналась, что, если бы ей в юности сказали, что у нее будет столько детей, то не поверила бы.

Старшей дочери Марии Полине, отцом которой является Гоша Куценко, уже 24 года, а младшему Андрею — всего год. Актриса признается, что работающей многодетной маме непросто управиться со всем одной. «Я всевидящее око в семье, — говорит о себе Мария Порошина. — Стараюсь уследить за всеми. Стараюсь грамотно распределять время и силы, чтобы как можно больше времени проводить с семьей. Но все равно я не справляюсь без няни. У нас их аж две».

Раньше Марии помогала ее мама, но в мае 2019 года Наталья Красноярская ушла из жизни.

Мария рассказала, что все ее беременности проходили по-разному. В 22 года, когда она ждала дочь от Гоши Куценко, организм испытывал большие нагрузки. «Были проблемы и во время беременности и после родов, — говорит актриса. — Вторую беременность я даже не замечала: ходила в кроссовках и ела все, что хотела. Во время третьей все время кружилась голова и я еле сгибалась».

Мария Порошина говорит, что труднее всего ей пришлось после рождения третьего ребенка — дочери Аграфены, которая появилась на свет в феврале 2010 года.

«Я полтора года не могла сбросить лишний вес. Не получалось избавиться от килограммов ни правильным питанием, ни усилием воли. Помогла только диетолог, которая разработала индивидуальную программу питания, — вспоминает многодетная мать. — Определенными продуктами я выводила лишнюю воду из организма. Чередовала безбелковую и белковую диеты. Что-то исключала из рациона и ела часто, но маленькими порциями».

Актриса откровенно говорит, что следовать всем правилам и сохранять фигуру ей трудно, потому что она любит «неправильную еду».

«Сладости обожаю. Пельмени тоже, хотя знаю, что тесто с мясом не сочетаются. Все это мне можно есть, но только в определенное время и в небольшом количестве. А если нет сил оторваться от куска торта, то следующий день будет разгрузочным — на кефире и яблоках», — рассказывает о своей системе питания Мария Порошина.

Фитнесом Мария не занимается: ходить в спортзал нет времени. Но дома у нее есть тренажер, на котором она бегает и быстро ходит.

На вопрос, сколько еды нужно готовить для такой большой семьи, Мария отвечает: «К нам еще гости приходят часто. Поэтому мы готовим буквально тазами. Я стараюсь чередовать разные продукты: рыбу, мясо, овощи. Мои дети любят разные каши, например, перловку с луком».

Также Мария Порошина рассказала, что в ее многодетной семье есть объединяющая кулинарная традиция: она с детьми лепит пельмени из трех видов мяса.

«Готовим мы с девчонками. Часто печем печенье и разные тортики», — рассказала Мария Порошина.

Напомним, в гражданском браке с Гошей Куценко Мария Порошина прожила пять лет. Вторым ее супругом стал актер Илья Древнов. Их брак продлился 17 лет. У экс-супругов есть три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. О том, что Мария ждет пятого малыша, она рассказала еще будучи замужем. Но Илья Древнов в суде доказал, что не является отцом годовалого сына своей бывшей жены. От кого актриса родила единственного сына, она не рассказывает.

Фото и видео: Instagram, Starface, Anatoly Lomokhov/ Global Look press

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