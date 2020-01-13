Экс-супруг Марии Порошиной в суде доказал, что не является отцом ее годовалого сына

Илья Древнов пытался обжаловать свое «отцовство» в суде, но с первой попытки у него это не получилось — он неправильно заполнил документы, сообщает «СтарХит». Теперь же ему удалось добиться справедливости: его сторону принял Тушинский суд Москвы.

«Истец был вписан ответчиком в свидетельство о рождении мальчика Андрея в графу "отец". Илья Древнов предоставил все доказательства, что таковым не является. В конце декабря суд удовлетворил его требования. На слушаниях присутствовал только представитель Древнова», — рассказали изданию в пресс-службе суда.