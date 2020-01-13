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Экс-супруг Марии Порошиной в суде доказал, что не является отцом ее годовалого сына

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Мария Порошина и Илья Древнов в 2016 году

Фото: Starface

Пятый ребенок актрисы родился в январе 2019-го.

Мария Порошина и Илья Древнов прожили браке 17 лет. У актеров родились три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. Однако даже наличие детей не смогло спасти союз Порошиной и Древнова. В 2018 году Мария подала на развод, когда была уже беременна своим пятым ребенком.

Мария Порошина с подругой Инной Гомес

Единственный сын актрисы Андрей появился на свет в январе 2019 года. И в свидетельство о рождении Мария Порошина отцом ребенка вписала почему-то бывшего мужа, хотя он всячески пытался доказать, что не имеет к малышу никакого отношения. О том, кто настоящий отец мальчика, Мария Порошина не рассказывает до сих пор. Она лишь однажды обмолвилась, что мужчина живет за границей и не имеет отношения к кино.

Илья Древнов пытался обжаловать свое «отцовство» в суде, но с первой попытки у него это не получилось — он неправильно заполнил документы, сообщает «СтарХит». Теперь же ему удалось добиться справедливости: его сторону принял Тушинский суд Москвы.

«Истец был вписан ответчиком в свидетельство о рождении мальчика Андрея в графу "отец". Илья Древнов предоставил все доказательства, что таковым не является. В конце декабря суд удовлетворил его требования. На слушаниях присутствовал только представитель Древнова», — рассказали изданию в пресс-службе суда.

Илья Древнов

Фото: Kinopoisk.ru

Мария Порошина и Илья Древнов не рассказывали, почему развелись после стольких лет брака. По одной из версий, Мария зарабатывала больше мужа и содержала большую семью. Об этом же говорила и покойная ныне мама актрисы Наталия Красноярская. Она отмечала, что Илья не годится на роль главы семейства.

Многодетная мать после развода признавалась, что за время совместной жизни с Древновым они несколько раз пытались спасти отношения, то расставаясь, то возвращаясь друг к другу.

Напомним, что отцом старшей дочери Марии Порошиной — Полины — является актер Гоша Куценко.

Фото: Instagram, Starface, Kinopoisk.ru

Видео: Instagram

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