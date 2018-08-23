Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни

Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Наталия Красноярская была последней ученицей легендарного режиссера оперы Бориса Покровского. Сразу после института будущая звезда поступила на службу в Большой театр, которому отдала 43 года своей жизни. «Будучи режиссером мимического ансамбля, принимала участие в работе практически над всеми спектаклями театра. Сотрудничала с выдающимися режиссерами, сама обладала незаурядным режиссерским дарованием, преподавала актерское мастерство в своей alma mater – Российском институте театрального искусства/ ГИТИС», — говорится в сообщении на сайте Большого театра. В 1999 году Наталии Петровне было присвоено звание Заслуженного артиста РФ.
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МАМОЧКА!!! ЮБИЛЕЙ!!! 🌹 Будь Счастлива и Здорова! ✨ “Ах, ты, страсть роковая, бесплодная, Отвяжись, не тумань головы! Осмеет нас красавица модная, Вкруг нее увиваются львы: Поступь гордая, голос уверенный, Что ни скажут — их речь хороша, А вот я-то войду как потерянный — И ударится в пятки душа!....» Н.А.Некрасов
Наталия Красноярская была замужем дважды. В первом браке с солистом хореографического ансамбля «Березка» Михаилом Порошимым у пары родилась дочь Мария. Вторым супругом Красноярской был актер Дмитрий Назаров.
Наталия Красноярская будет похоронена 4 мая на Перепечинском кладбище.
Passion.ru выражает соболезнования родным и близким покойной.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Евгений Федотов/Starface, Instagram
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