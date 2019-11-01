«Моя Первая Настоящая Любовь»: Гоша Куценко тепло поздравил Марию Порошину с днем рождения
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Фото: Anatoly Lomohov/globallookpress
«1 Ноября для меня всегда был Праздничным Днем. В этот День Родилась моя любимая Мария! Машенька!) Человек, подаривший мне первую Дочь Полинку! Моя Первая Настоящая Любовь — Порошина — с Днем Рождения!) Я всегда рядом! Здоровья тебе и детишкам! Удачи», — написал он.
Ранее в эфире шоу «Судьба человека» мужчина признавался, что не очень порядочно вел себя в этих отношениях: «Несколько раз подряд я сильно увлекался. Меня соблазнили. Тогда я практически не пил, и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: "Дурак! Кто же о таком рассказывает". Конечно, это было очень тяжело. Маша хлебнула со мной такую чашу горя, что в будущем превратилась в хорошую актрису».
Гоша Куценко и Мария Порошина были вместе с 1992 по 1997 год. По сей день пара тепло общается. Когда Мария была беременна своим младшим ребенком, Гоша активно поддерживал ее.
Фото и видео: instagram, globallookpress
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