«Моя Первая Настоящая Любовь»: Гоша Куценко тепло поздравил Марию Порошину с днем рождения

Ранее в эфире шоу «Судьба человека» мужчина признавался, что не очень порядочно вел себя в этих отношениях: «Несколько раз подряд я сильно увлекался. Меня соблазнили. Тогда я практически не пил, и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: "Дурак! Кто же о таком рассказывает". Конечно, это было очень тяжело. Маша хлебнула со мной такую чашу горя, что в будущем превратилась в хорошую актрису».

Гоша Куценко и Мария Порошина были вместе с 1992 по 1997 год. По сей день пара тепло общается. Когда Мария была беременна своим младшим ребенком, Гоша активно поддерживал ее.