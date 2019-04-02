«Русский, на сей раз не актер»: знакомая Марии Порошиной рассказала об отце пятого ребенка актрисы

11 января актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Вскоре журналистам стало известно имя ребенка: мальчика назвали Андреем. А вот личность отца малыша до сих пор остается загадкой.

Сама Мария Порошина заявила, что ждет ребенка от нового возлюбленного-иностранца. Светские сплетники предполагали, что отец — бывший муж актрисы Илья Древнов. Есть также версия, что избранник Марии — неизвестный в широких кругах женатый человек. Новый комментарий подтверждает именно ее.

«Маша родила не от испанца, иначе был бы Андрес! Она не может себе позволить не работать: хотя никогда никому не жалуется, но обеспечивает детей только сама. Обручальное кольцо Маша носила всегда, чтобы не было пересудов. Снимала лишь на поздних сроках беременности. А сейчас появляется с кольцом на «том самом пальце», видимо, чтобы напротив были разговоры. Маша не вышла замуж. Но в ее жизни есть мужчина - он русский, на сей раз не актер...», — цитирует «КП».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram