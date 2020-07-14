37-летняя певица Алсу похвасталась точеной фигурой и неожиданным талантом дочери

«Так хорошо получилось! Отличное фото», «Дочь — отличный фотограф. А мама — лучшая модель. Прекрасна», «Как можно быть такой идеальной», «Как куколка. Очень красивая», — обсуждают поклонники в комментариях.

Кто из девочек научился виртуозно владеть фотоаппаратом — Микелла или Сафина — Алсу не уточнила. Ранее обе дочери демонстрировали выдающиеся музыкальные способности, младшая даже стала победительницей шоу «Голос.Дети» на «Первом канале». Однако скандал, который разгорелся после этого в Сети, заставил девочку разделить лавры с соперниками и преподал ей хороший урок дипломатии.