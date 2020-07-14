37-летняя певица Алсу похвасталась точеной фигурой и неожиданным талантом дочери
Фото: Instagram Алсу
На днях в гардеробе певицы Алсу появилось идеально сидящее черное платье. Вдохновившись приобретением, звездная модница сняла короткий видеоролик, в котором показала 4 способа носить его летом. А одна из ее дочерей сделала красивые фотографии мамы.
«Глазами дочери», — похвасталась артистка.
«Так хорошо получилось! Отличное фото», «Дочь — отличный фотограф. А мама — лучшая модель. Прекрасна», «Как можно быть такой идеальной», «Как куколка. Очень красивая», — обсуждают поклонники в комментариях.
Кто из девочек научился виртуозно владеть фотоаппаратом — Микелла или Сафина — Алсу не уточнила. Ранее обе дочери демонстрировали выдающиеся музыкальные способности, младшая даже стала победительницей шоу «Голос.Дети» на «Первом канале». Однако скандал, который разгорелся после этого в Сети, заставил девочку разделить лавры с соперниками и преподал ей хороший урок дипломатии.
Фото и видео: Instagram/@alsou_a
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