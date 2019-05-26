Микелла Абрамова прокомментировала итоги шоу «Голос.Дети-6»

Финал шестого сезона популярного вокального телепроекта «Голос. Дети» обернулся скандалом. 11-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова одержала победу по результатам зрительского голосования, однако из-за выявленной накрутки Первый канал принял решение аннулировать победу девочки. В пятницу, 24 мая», в прямом эфире прошел спецвыпуск проекта, в котором выступили все участники финала, кроме Микеллы. «Это ее решение и мы его уважаем», — заявил ведущий шоу Дмитрий Нагиев. По решению руководства Первого канала, победителями стали все финалисты скандального сезона «Голос. Дети», включая Абрамову.
Алсу и ее дочь хранили молчание до последнего, но несколько часов назад в блоге Микеллы появился первый после окончания шоу пост: «Друзья!👫👭👬👫👭👬 Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала!🙏🏻 Конечно же, огромное спасибо Первому каналу @1tv , и руководству, и организаторам, нашим самым лучшим наставникам и каждому, кто работал с нами над проектом Голос.Дети! Моя мечта -выйти на Сцену и быть частью этого супер-проекта - стала реальностью. Это были самые лучшие, самые весёлые, самые насыщенные месяцы в жизни! 🤩».
«У меня появилось огромное количество друзей из разных городов и даже стран. И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего!🙏🏻❤И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю!❤❤❤ 🎹🎻🥁 Вы - лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе! Поздравляю Роберт @robert_bagratyan , Нино @nino_chesner , Ержан @maksim_erjan , Миша @misha_voa , Настя @anastasia_sisauri_official , Валера @valerakuzakov_official,Рената @tairova.renata , Мариам @mariam_abdelkader_official ! Ура!🎉🎉🎉С Победой! Команда Голос.Дети 6, вместе мы - сила! Ваша Мики😘», — подытожила Микелла.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube/ ALSOU
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!