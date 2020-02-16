Алсу, как и любая мать, гордится своими детьми: ее дочери Сафина и Микелла пошли по ее стопам и профессионально занимаются музыкой (о сыне артистки ничего не известно, она его не показывает, — прим. ред.). Обе девочки виртуозно играют на фортепиано, а Микелла и еще и поет.Алсу опубликовала в Instagram выступление подросших дочерей на концерте, посвященном 125-летию Гнесинки. «У нашей знаменитой Гнесинки — юбилей. 125 лет. И все эти годы в ее стенах воспитываются и взращиваются истинные почитатели музыки. Когда я была маленькой, влюбленной в музыку девочкой, то даже и мечтать не могла о том, что когда-то у меня будет возможность соприкоснуться с этой великой школой.А сегодня я мама двух воспитанниц МГДМШ имени Гнесиных. Низкий поклон каждому педагогу за огромнейший, каждодневный труд, благодаря которому дети не просто умеют исполнять сложнейшие произведения, но, что не менее важно, дети понимают и чувствуют каждую ноту.Сафина Абрамова, 13 лет, ученица 7го класса. Микелла Абрамова, 11 лет, ученица 5-го класса», — рассказала гордая мать о своих девочках. «Браво!», «Какой кайф», «Умнички девочки, гордость!», «Талант», «Какая красивая игра», «Это очень большой труд и девочек, и учителя, и родителей. Браво», «Шикарно», — похвалили Сафину и Микеллу.На днях в Сетях обсуждали старшую дочь Алсу Сафину, которая стала уже выше мамы. Еще раньше то, как Микелла перепела первый хит матери «Зимний сон». Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!