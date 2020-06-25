Стильная, женственная, скромная и сексуальная: самые яркие и эффектные образы Алсу

Алсу уже не раз говорила, что для нее давно на первом месте семья и дети, а не карьера в шоу-бизнесе. И тем не менее, к радости поклонников, она продолжает выступать и выходить в свет. Предлагаем вспомнить самые яркие и эффектные образы звезды, которой на днях исполнится 37 лет.