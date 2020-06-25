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Стильная, женственная, скромная и сексуальная: самые яркие и эффектные образы Алсу

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Алсу

Фото: Starface

Алсу уже не раз говорила, что для нее давно на первом месте семья и дети, а не карьера в шоу-бизнесе. И тем не менее, к радости поклонников, она продолжает выступать и выходить в свет. Предлагаем вспомнить самые яркие и эффектные образы звезды, которой на днях исполнится 37 лет.

Алсу умеет выглядеть сексуально, пикантно, соблазнительно и при это скромно и элегантно. К примеру, как в этом брючном костюме нежно-розового цвета, который дополнила топом с глубоким декольте и прозрачными ботильонами с черной шнуровкой.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Алсу не любит слишком откровенные образы и отдает предпочтение довольно закрытым нарядам лаконичного кроя с необычными деталями — например, с отделкой из страусиных перьев.

Фото: Starface

Если Алсу позволяет себе вольности в виде прозрачного верха платья, то будьте уверены, что тогда ноги ее будут полностью прикрыты.

Фото: Starface

Еще нам очень понравилось эффектное сверкающее платье в пол с высоким разрезом.

Фото: Instagram / @alsou_a

В шелком платье-халате Алсу выглядела очень соблазнительно. И заметьте — никаких глубоких декольте, разрезов, прозрачных тканей и прочих вольностей.

Фото: Instagram / @alsou_a

Больше стильных, эффектных и достойных внимания образов певицы Алсу смотрите в нашей фотогалерее.

Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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