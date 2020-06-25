Стильная, женственная, скромная и сексуальная: самые яркие и эффектные образы Алсу
Фото: Starface
Алсу умеет выглядеть сексуально, пикантно, соблазнительно и при это скромно и элегантно. К примеру, как в этом брючном костюме нежно-розового цвета, который дополнила топом с глубоким декольте и прозрачными ботильонами с черной шнуровкой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Алсу не любит слишком откровенные образы и отдает предпочтение довольно закрытым нарядам лаконичного кроя с необычными деталями — например, с отделкой из страусиных перьев.
Фото: Starface
Если Алсу позволяет себе вольности в виде прозрачного верха платья, то будьте уверены, что тогда ноги ее будут полностью прикрыты.
Фото: Starface
Еще нам очень понравилось эффектное сверкающее платье в пол с высоким разрезом.
Фото: Instagram / @alsou_a
В шелком платье-халате Алсу выглядела очень соблазнительно. И заметьте — никаких глубоких декольте, разрезов, прозрачных тканей и прочих вольностей.
Фото: Instagram / @alsou_a
Больше стильных, эффектных и достойных внимания образов певицы Алсу смотрите в нашей фотогалерее.
Фото: Instagram, eastnews, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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