Алсу показала 4 способа носить маленькое черное платье летом
Фото: Instagram Алсу
«Наконец-то я нашла идеально сидящее Маленькое Черное Платье на все случаи жизни. Показываю несколько вариантов из сотен возможных, как буду носить его я», — пояснила Алсу.
«Wow!!! В какой ты шикарной форме», «Изящная Алсу», «Идеальной девушке — идеальное платье», «Роскошная леди в черном))))) фигурка точеная», «Красиво получилось», «Стильняшка», «Идеальное черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины», «Вам очень идет», «Не платье идеальное, а фигура», «Просто шикарно... родить 3 детей и иметь офигенную фигуру круто», «Вечно молодая», «Вы украшаете любой наряд», — обсуждают видеоролик подруги и поклонницы певицы.
Фото и видео: Instagram/@alsou_a
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