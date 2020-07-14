Алсу показала 4 способа носить маленькое черное платье летом

«Наконец-то я нашла идеально сидящее Маленькое Черное Платье на все случаи жизни. Показываю несколько вариантов из сотен возможных, как буду носить его я», — пояснила Алсу.

«Wow!!! В какой ты шикарной форме», «Изящная Алсу», «Идеальной девушке — идеальное платье», «Роскошная леди в черном))))) фигурка точеная», «Красиво получилось», «Стильняшка», «Идеальное черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины», «Вам очень идет», «Не платье идеальное, а фигура», «Просто шикарно... родить 3 детей и иметь офигенную фигуру круто», «Вечно молодая», «Вы украшаете любой наряд», — обсуждают видеоролик подруги и поклонницы певицы.