35-летняя Кирстен Данст и 29-летний Джесси Племонс станут родителями.

На днях Кирстен Данст попала в объективы папарацци. Все внимание было обращено на округлившийся животик звезды: свободное платье темных оттенков с трудом скрывало новые формы звезды. И хотя официальных сообщений пока не поступало, иностранные СМИ уверены: 35-летняя актриса и ее 29-летний жених Джесси Племонс скоро станут родителями!

Об отношениях Кирстен Данст и ее коллеги по сериалу «Фарго» СМИ заговорили прошлой весной: роман закрутился на съемках, спустя всего месяц после неприятного расставания актрисы с Гарретом Хедлундом.

Ее новый кавалер за год успел то, чего она так и не дождалась за четыре года с предыдущим бойфрендом: в начале этого года мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, а в июне Кирстен призналась: она подумывает о ребенке.