Новый светский выход известной актрисы натолкнул пользователей Сети на мысли о ее беременности.

Похоже, что звезда сериала «Фарго» и фильмов «Меланхолия» и «Роковое искушение» Кирстен Данст находится в интересном положении. Актриса оказалась в центре внимания на мероприятии в музее Гуггенхейма в Нью-Йорке. Для вечера знаменитость выбрала черное полупрозрачное платье с рюшами от Dior, подчеркнувшее ее изменившиеся формы.

Стоит отметить, в одном из недавних интервью Кирстен Данст заявила, что готова стать мамой: «На самом деле я вовсе не из тех женщин, которые с ранней молодости твердят: "Я поскорее хочу родить ребенка!" Я об этом вообще не думала, пока не появилась на свет моя крестная дочка. Но теперь я так ее полюбила… Вчера, к примеру, я уложила малышку спать. А утром она спросила у своей мамы своим милым голоском: "Где же Кики (то есть я)?" И тут я поняла: "Боже, как я хочу, чтобы и у меня была такая же крошка…"»

Напомним, 35-летняя Кирстен Данст встречается с коллегой по съемочной площадке «Фарго» Джесси Племонсом. В январе стало известно о помолвке пары, однако дату свадьбы влюбленные рассекречивать отказываются.

Фото: eastnews, globallookpress, gettyimages