26-27 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @buzova86 / Instagram
Предновогодние выходные многие звездные семьи предпочли провести в кругу самых близких. Анна Хилькевич вместе с дочками наслаждалась отдыхом дома. Кроме того, в воскресенье вся семья отправилась на день рождения к отцу звезды ТНТ. Актриса опубликовала в Instagram фотографию, которую трогательно подписала поздравлениями.
Елена Летучая тоже осталась дома. Звезда отмечала праздник по случаю дня рождения своего старшего сына.
Телеведущая и певица Ольга Бузова как всегда трудится без выходных. В субботу артистка попрощалась с телепроектом «Дом-2» и вместе с коллегами по съемочной площадке провела последнее лобное.
А вот Альбина Джанабаева предпочла отдых. Знаменитость отправилась в жаркие страны, откуда публиковала манящие кадры, на которых выглядит потрясающе!
Как проводят выходные остальные звезды, вы можете увидеть на фотографиях, которые мы прикрепили специально для вас выше.
А как вы проводите последние выходные уходящего 2020 года? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото: Instagram
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