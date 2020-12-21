Белый свитер и мохнатые тапочки: Альбина Джанабаева умилила поклонников домашним луком
Фото: www.instagram.com/albinadzhanabaeva/?hl=ru
Альбина Джанабаева очаровала своих поклонников очень уютным и нежным домашним образом, которым поделилась в своем Instagram. Певица примерила белый свитер с коричневыми узорами и свои любимые шелковые пижамные брюки с желтыми звездочками. Домашний комплект завершают забавные коричневые мохнатые тапочки и интересные крупные серьги, сделанные в виде текстильных кисточек.
В подписи к посту Альбина рассуждает о подготовке к праздникам и подарках — что лучше дарить и когда покупать:
«Неужели я одна еще не подготовила подарки, или куда утекает время... Вы уже готовы? Чем вдохновляетесь при выборе?».
Образ Альбины буквально очаровал поклонников, которые не забыли высказать свое мнение о подарках:
«Вы красавица! Любим вас!», «Красотка», «Не одна! Я тоже еще не подготовила подарки, через вас признаюсь, прекрасная Альбина! А насчет времени вы абсолютно правы, оно куда-то улетает, непонятно куда! А вы красотка наша», «Прекрасная!».
Ранее Альбина представила другой, не менее уютный вариант стильного домашнего комплекта, который получил множество комплиментов от подписчиков.
Фото и видео: Instagram Альбины Джанабаевой
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