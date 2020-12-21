Белый свитер и мохнатые тапочки: Альбина Джанабаева умилила поклонников домашним луком

Альбина Джанабаева очаровала своих поклонников очень уютным и нежным домашним образом, которым поделилась в своем Instagram. Певица примерила белый свитер с коричневыми узорами и свои любимые шелковые пижамные брюки с желтыми звездочками. Домашний комплект завершают забавные коричневые мохнатые тапочки и интересные крупные серьги, сделанные в виде текстильных кисточек.

В подписи к посту Альбина рассуждает о подготовке к праздникам и подарках — что лучше дарить и когда покупать:

«Неужели я одна еще не подготовила подарки, или куда утекает время... Вы уже готовы? Чем вдохновляетесь при выборе?».