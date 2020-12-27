«Три грации»: Бледанс показала снимки с девичника со Стоцкой и Летучей

Анастасия Стоцкая пришла на мероприятие с роскошной голливудской укладкой и алыми губами. В качестве наряда она выбрала брючный костюм, который украсила жемчужным украшением и сумочкой от известного бренда.

Эвелина Бледанс нарядилась в черно-золотое платье с пайетками. Звезда уложила волосы и выпрямила их. А вот ее подруга, телеведущая Елена Летучая надела более дерзкий костюм, который полностью выполнен из кожи.

Селебрити собрались в одном из известных ресторанов и отлично провели время вместе. Они угощались вкусными напитками и оригинальными блюдами.

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