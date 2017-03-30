В ночь с 19 на 20 января в одной из столичных клиник родился второй сын журналистки Кати Гордон. Сегодня она написала в своем блоге: «Клевый день с родными чудесными людьми. Спасибо, Господь! Крестили Серафима».

Публикация от Катя Гордон (@katyagordon)Мар 30 2017 в 9:52 PDT

«Поздравляю», «Поздравляю! А в отражении и ваш стол виден», «Серафимом назвали?», — поздравляют ее подписчики.

Ранее сообщалось, что мальчика назвали Даниэль, это имя придумал енго старший брат, 4-летний Даниил. Вероятнее всего, ему дали второе имя при обряде крещения.

Напомним, что малыш заставил маму поволноваться, когда решил появиться на свет. Воды отошли неожиданно, Екатерине пришлось самой ехать в роддом. В процессе родов она потеряла много крови, после чего поправляла здоровье на одном из курортов.

Своего первого сына Катя крестила летом 2014 года. Таинство крещения проходило в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. На тот момент ему было 2 года.

Фото: instagram.com