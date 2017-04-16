Только недавно юрист и музыкант Катя Гордон выложила первую фотографию со своим новым избранником в сеть. Катя тщательно скрывает все, что связано с ее личной жизнью. Ведь у нее за плечами три неудачных брака, и теперь ей не хочется рисковать. Однако после рождения второго ребенка Гордон все же показала отца малыша, однако, не указав его имени.

Как сообщает СтарХит, пользователи социальных сетей узнали в нем крупного бизнесмена, 45-летнего Игоря Мацанюка. Он занимается рынком интернет и онлайн игр. Работал во множестве крупнейших компаний России. Сейчас на его странице в Facebook указано, что он живет в Вильнюсе. Изветсно, что у него есть дочь Елизавету Мацанюк.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon)Апр 13 2017 в 1:34 PDT

Ранее Катя заявляла, что не хочет спешить с замужеством. «Если раньше я выходила замуж быстро, то теперь не хочу повторить той же ошибки. Наши отношения с моим нынешним мужчиной длятся около года. И как бы ни сложилась наша жизнь дальше, знаю одно: о детях я жалеть не буду, даже если мы с ним разойдемся», — считает Гордон.

Фото: instagram.com, facebook.com