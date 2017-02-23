Трогательное фото с новорожденным малышом Катя Гордон опубликовала на своей странице в Instagram. Счастливая мама призналась, что появление сына на свет вдохновило ее на начало новой жизни и придало еще больше уверенности в своих силах:

«В моей жизни было много людей, лицемерных принцесс, дурно трынкающих на гитарках; рыцарей, махающей шпагами так, что скорее они отсекали себе уши нежели побеждали зверя, было много тусовщиков, которые вспоминали обо мне когда я была нужна и фарцовщиков, впаривающих мне старые истины и сплентни. Иногда надо физически умереть, чтобы послать все на хер;) с весны ждите меня новую, с новой музыкой и Новым делом и не подходите ко мне те, кто не отвечают за слова, а так же те, кому казаться важнее чем быть. Моя банда теперь больше. Мы непобедимы».

Напомним, второй сын Кати Гордон появился на свет в ночь с 19 но 20 января, о чем сообщил ее представитель. Сама журналистка отключила телефон и не выходила на связь. Как выяснилось, Гордон было совсем не до этого: она очень тяжело перенесла роды, во время которых врачи буквально боролись за ее жизнь. К счастью, самое страшное позади.

Фото: Instagram