На днях Ольга Бузова экстренно отправилась в Австрию. «Вчера вечером спонтанно купила билет и улетела... поняла, что просто необходимо... хотя бы на денек... в город, где еще не была... угадаете?», — написала она. Сегодня стало понятно, зачем она это сделала.

Оля уехала в Вену с мамой. Там она трогательно поздравила ее с праздником. «Мамочка с днем рождения! Счастье быть с тобой сегодня в этом сказочном городе, счастье — видеть улыбку на твоем лице. Я все сделаю для того, чтобы ты всю жизнь улыбалась! Спасибо тебе за жизнь. Я тебя люблю», — написала она сегодня и опубликовала фото и видео с места событий.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 24 2017 в 1:27 PDT

«Мамочка, все для тебя, сюрприз удался, видеть улыбку на твоем лице — это самое главное. С днем рождения, любимая моя», — цитирует портал Letidor.

Оля очень любит сюрпризы. Она устраивала их бывшему мужу, который позже променял ее на молоденькую модель. Пыталась она угодить и свекрови, чтобы расположить ее к себе накануне развода — увы, это не принесло никаких результатов. Но мама, бесспорно, оценила старания дочери: ведь с недавних пор они стали лучшими подругами. Ольга признавалась, что так было не всегда.

Фото: instagram.com