Свой юбилей Дмитрий Тарасов отметил с размахом. Он пригласил всех друзей и родственников в ресторан. Самым главным событием стало то, что наконец раскрылась главная интрига. Кто же новая возлюбленная Дмитрия? На празднике футболист появился вместе с ростовской моделью Анастасией Костенко.

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)Мар 8 2017 в 1:39 PST

Он познакомил свою новую пассию с мамой и всеми родственниками. Как сообщает Life.ru, мама Дмитрия отнеслась к его выбору благосклонно. Анастасия выбрала для вечера короткое платье с откровенным декольте. Она весь вечер провела в обнимку с именинником. Они фотографировались, держались за руку и улыбались.

Теперь сомнений не остается: 22-летняя Анастасия Костенко и 30-летний Дмитрий Тарасов вместе. Примечательно, что впервые спортсмен вышел с ней в свет именно в том ресторане, где состоялась его свадьба с Ольгой Бузовой.

Фото: instagram.com