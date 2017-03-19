Свой юбилей Дмитрий Тарасов отметил с размахом. Он пригласил всех друзей и родственников в ресторан. Самым главным событием стало то, что наконец раскрылась главная интрига. Кто же новая возлюбленная Дмитрия? На празднике футболист появился вместе с ростовской моделью Анастасией Костенко.
Он познакомил свою новую пассию с мамой и всеми родственниками. Как сообщает Life.ru, мама Дмитрия отнеслась к его выбору благосклонно. Анастасия выбрала для вечера короткое платье с откровенным декольте. Она весь вечер провела в обнимку с именинником. Они фотографировались, держались за руку и улыбались.
Теперь сомнений не остается: 22-летняя Анастасия Костенко и 30-летний Дмитрий Тарасов вместе. Примечательно, что впервые спортсмен вышел с ней в свет именно в том ресторане, где состоялась его свадьба с Ольгой Бузовой.
Фото: instagram.com
Вау-у! Правда? Кривоногий футбоглист и косоглазая модель вместе пили-ели-танцевали?