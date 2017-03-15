Сегодня вышел в эфир новый выпуск передачи «Мужское/Женское», в котором популярная певица и телезвезда Ольна Бузова откровенно рассказала своей «подруге по несчастью» Юлии Барановской обо всем, с чем ей пришлось столкнуться после развода с Дмитрием Тарасовым. Ведь кто как не Юля, пережившая болезненное расставание с коллегой Дмитрия, мог ее понять.

Как и Барановская, Бузова нашла отдушину в карьере. «Я на себя взвалила столько, чтобы не остаться одной. Мне это очень помогает. Иначе я бы наверное в психушке оказалась, — призналась она. — Поражает, в каком жестоком мире мы живем».

Юля поддержала ее, отметив, что фамилия новоиспеченной певицы часто стоит на первых позициях в афишах, перед фамилиями признанных звезд как Анжелика Агурбаш и Согдиана. Оля призналась, что она не ожидала такого успеха. «Я уже давно на телевидении, уже 13 лет, и мне хочется думать, что я завоевала определенный авторитет и уважение, и работаю ведущей уже много лет, веду корпоративы. Если говорить именно о моей сольной деятельности, меня приглашают на выступления, на большие площадки, сами организаторы говорят что я их хедлайнер», — похвасталась она.

Но когда артистка выступала в СК «Олимпийский», половина ее коллег делали вид, что Оли не существует. «Их задевает может быть то, что они всю жизнь положили для этого, занимались вокалом, круглосуточно в студии, им кажется что это несправедливо. Неадекватное чувство несправедливости», — считает Оля.

Песен Бузовой нет в ротации, радиостанции отказываются ставить ее хиты. Признанные мэтры не воспринимают ее всерьез, а кто-то и вовсе открыто смеется над ее талантами.

Это — карма, считает певица. «Я была всегда такой, и в школе, и в детском саду — меня либо любили, либо ненавидели», — призналась она.

«Завись, ревность и ненависть» — то, что по словам Ольги преследует ее сейчас. Если на предыдущий день ее рождения пришло 200 человек, то на этот — 20, не без горечи ометила Бузова. Люди просто уходили без объяснения, вычеркивали ее из жизни — даже те, кого она считала настоящими друзьями. «Для меня вообще эти слова много значили всегда — любовь, дружба — и когда такое происходит в жизни, то не знаешь во что верить», — заявила она.

Свою потребность любить Бузова объясняет не совсем счастливым детством. От мамы Ольга долго не получала любви, только критику. Нежность Ирина Александровна начала проявлять лишь недавно. Именно поэтому, призналась звезда, ей всегда нужен был этот обмен — любить, принимать любовь, дарить и получать подарки.

Она и мужчинам привыкла отдавать всю себя, но они этого не ценят: «Это же не первое такое разочарование в моей жизни. И каждый раз я думала: ну все, ну теперь точно будет по-другому. Но каждый раз я отдаюсь… я не могу по-другому. Я такая какая я есть, я настоящая, я не фальшивая, я очень благодарна, что я нашла в себе силы такой остаться».

«За улыбкой и колоссальным успехом — раны и разбитое сердце. Все равно люди это чувствуют, даже если я об этом не говорю», — объяснила певица секрет своего творческого успеха.

Фото: кадры из передачи, instagram.com