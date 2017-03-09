Роман 29-летнего футболиста Дмитрия Тарасова и 22-летней модели Анастасии Костенко пока не подтвержден, хотя у прессы и интернет-пользователей есть все основания полагать, что они вместе. Есть фотографии, на которых девушка похожая на Настю хозяйничает в квартире спортсмена, есть интервью, в котором она почти признается, теперь есть еще одно доказательство. Тарасов подарил Костенко сумку три тысячи евро — почти такую же, как год назад дарил Бузовой, сообщают СМИ.

Сегодня в своем блоге модель похвасталась подарком. «Спасибо тебе за все», — написала она.

А вот — подарок, которым хвасталась Ольга в свое время:

Яркие сумки — ее страсть, и футболист не отказывал ей ни в чем, когда они были вместе. Он также купал Олю в цветах, вспоминают поклонники. Впрочем и Бузова отвечала ему взаимностью, устраивая целые шоу из его праздников.

С днём Рождения любимый мой нет ничего нежнее твоих касаний...я тебя люблю ты - мой космос, моя планета Знай, что я всегда буду рядом с тобой @tarasov23 #моямой#люблюмужа#тарабузики Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 17 2016 в 2:42 PDT

Впрочем, несмотря на все, Тарасов не жалеет о смене партнерши — об этом он не раз говорил в беседах с представителями прессы и приятелями.

Фото: instagram.com