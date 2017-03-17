Несмотря на все неудачи, состоявшаяся телезвезда и начинающая певица Ольга Бузова упрямо идет вперед и устанавливает рекорды в музыкальных чартах. Ее песни отказываются брать в ротацию радиостанции, ее страницы взламывают хакеры, сама артистка то и дело падает в обмороки, ранит себя, вызывает кареты скорой помощи. Но теперь Оля знает, кто всему виной.

«Изо дня в день мне продолжают вставлять "палки в колеса"... Я, кстати, выяснила, кто совершил хаккерскую атаку на мой канал в ночь с понедельника на вторник. И, что самое поразительное, на меня опять нападают со спины, изподтишка, как трусы и крысы, мужчины. Хотя после этого, язык не поворачивается их так называть. Я никому не мешаю, я просто делаю свое дело», — написала она сегодня.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 17 2017 в 9:08 PDT

«Просто не трогайте меня. И я это просто так не оставлю», — добавила она, не без удовольствия подчеркнув, что ее дебютный клип на песню «Привыкаю» за несколько дней набрал 2 миллиона просмотров в YouTube, песня вернулась в top iTunes на 33 место в хит-параде. «В такие моменты я перестаю чувствовать себя одинокой», — трогательно признается звезда.

Своих подписчиков она учит быть мудрее и добрее. «Благородство и достоинство всегда в моде. Хотя для многих эти понятия давно не актуальны», — написала Оля под предыдущей фотографией.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 17 2017 в 8:22 PDT

Напомним, что на днях в эфир вышли два новых выпуска передачи «Мужское/Женское» с Ольгой Бузовой. В первом она со слезами на глазах рассказала о предательствах мужа и друзей, недостатке материнской любви и секрете своего успеха. Во второй ведущий Александр Гордон напомнил артистке, что говорил о ней Тарасов, и объяснил ей, в чем на самом деле заключается секрет ее успеха.

Фото: instagram.com