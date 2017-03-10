После развода с Дмитрием Тарасовым в жизни Ольги Бузовой наступила «черная полоса». Она не могла есть и спать, много работала, падала в обмороки и картинно страдала от травм, полученных из-за браслета Cartier. Звезда рассказывала фанатам о своих бедах так часто и так живописно, что когда она в очередной раз пожаловалась на здоровье, ей просто не поверили.

«Вызвала скорую. Она едет ко мне уже третий час. Вот в такой стране мы живем», — написала она в своем блоге сегодня ночью.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 9 2017 в 11:57 PST

Комментарии разделились на несколько типов. «Когда дело до скорой доходит, не до писанины в Инстаграм, похоже ложный вызов», «У вас, Ольга, "ничего серьезного" вот они и не торопятся», «Они же еще и на срочность категории смотрят», — заступаются за врачей одни. По их сведениям, у звезды незначительно поднялась температура.

«Вызовите платную!!! И зачем вообще по каждому поводу вызывать скорую», «Оль. Ты чо прибедняешься? 5-10 тыщ и любая платная скорая на твоем пороге. Ждать 7-15 минут. И харе уже тут жертву ломать», «Тарасову на жалость давит, таблетку выпей и спать», — предлагают другие.

«Оля страна здесь не причем! Мы живем в прекрасной стране! В некоторых странах Европы скорая бесплатно не оказывает помощь вообще! А вообще я всем говорю не нравится страна наша ....Идите......Не держим», «Езжайте в другую , в чем проблема то? В Англии, за ложный вызов (состояние не угрожающее жизни по мнению медиков) еще и оштрафуют . Неотложная помощь всегда приезжает быстро, на моей памяти -максимум 20 минут было», «Да, вот в такой стране мы живем, где такие как вы становятся популярными», — возмущены третьи: они считают, что звезда не должна зря жаловаться на страну, которая обеспечивает ей легкий заработок и бесплатную медицину.

Злые языки предположили, что у бывшей жены футболиста случился удар из-за того, что она узнала, что Дмитрий подарил своей новой возлюбленной такой же подарок, какой он дарил ей год назад. До этого она эмоционально отеагировала, узнав, что Тарасов уже живет с новой девушкой. Другие уверены, что это все — переутомление, ведь вчера новоиспеченная певица снова вышла на сцену.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)Мар 8 2017 в 10:08 PST

Сочувствующих звезде — меньшинство. «Какие все злые. Просто ужас. Жалко вас люди! Будьте добрее!!!», «Она не человек и ей не может стать плохо???? Побойтесь Бога! У Оли сумасшедший ритм и раскисать просто так, у нее точно нет времени», «Люди причем тут царапина, Тарасов, НЛО и еще кто либо, просто относится по человечески нельзя? У меня конечно нет огромной симпатии или антипатии к тебе, но все-таки, выздоравливай, и не изматывай ты себя так, ты красивая самодостаточная и талантливая девушка», — утешают они Олю.

Мы желаем Ольге здоровья и поменьше поводов для вызова врачей.

Фото: instagram.com