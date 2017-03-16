Сегодня в эфире передачи «Мужское/Женское» Ольге Бузовой снова сделали больно. В беседе о творчестве и личной жизни звезды ведущий Александр Гордон попытался разобрать все по полочкам и понять, в чем же суть «феномена Бузовой».

В качестве причин ее расставания с мужем он весьма цинично назвал стремление Оли к публичности и брачный контракт: «Я всегда говорил, что брачный контракт это путь к разводу».

В студии показали часть старого интервью Дмитрия Тарасова, в котором он назвал встречу с Бузовой самым важным моментом в своей жизни. Слова Тарасова довели Бузову до слез. «Что, болит все еще до сих пор?», — поинтересовался Гордон. «Ну конечно. А вы как думаете?», — всхлипнула Оля.

«Я сменила цвет волос, потому что мне показалось, что так будет проще. Я переехала. Я снимаю сейчас квартиру, живут со мной три собаки. Искала квартиру Яна, моя помощница, и единственное условие было, чтобы было где собакам гулять. Мне было все равно где жить, сколько комнат. переехали мы очень быстро, за одну ночь, это было как страшный сон», — призналась звезда.

О том, что она выставляла свою жизнь напоказ, она не жалеет. Но этот урок пошел на пользу, и сейчас ей хочется, чтобы следующий ее мужчина ее прятал. Расставание с мужем она перенесла тяжело. «Она заикалась и как заведенная повторяла одну фразу: "Когда мне станет легче, когда мне станет легче»», — рассказали подруги.

В передаче обсудили и ошеломляющий успех двух песен Оли. «Да имел я в виду эти миллионы. А что они увидели в Бузовой, я скажу. Я долго размышлял над этим феноменом. Они увидели ошеломляющую, глубокую, бесконечную пустоту. И поняли, то они тоже так могут», — сообщил Алексендр Гордон.

«Я всегда любила петь, всегда стремилась петь», — призналась Оля. Когда ей было 13, у них с подругой была своя группа, но ее мама, не видя выдающихся способностей, заставила ее поступить на серьезную профессию. Свою песню она записала еще летом, но выпустила только после расставания.

Сам Дмитрий, тем временем, перестал скрывать свой роман. В «Инстаграме», когда модель Анастасия Костенко устроила «прямой эфир», чтобы пообщаться с подписчиками, среди комментариев появились и сообщения футболиста. Он заботливо предупреждал ее, что задерживается.

Фото: instagram.com