Ольга Бузова не скрывает, что тяжело пережила расставание с изменившим ей супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. После развода телеведущая сменила имидж и решила стать певицей. Уровень драматизма в ее дебютном клипе на песню «Привыкаю», посвященном вышеописанным событиям, зашкаливает: Ольга лежит в больничной палате, кричит от боли, плачет, ползет по разделительной полосе по дороге в сером холодном городе и одиноко сидит за столом с двумя чашками между двумя торшерами.

«Ура! ПРЕМЬЕРА! Ура! Я так счастлива, что могу поделиться своей дебютной работой с вами. Вы знаете, как долго я шла к этому, и наконец-то презентую свой клип на песню «Привыкаю». Этот ролик стал для меня очень личным, он стал для меня путем к эмоциональному выздоровлению! Конечно, до полного восстановления еще далеко, но я чувствую вашу поддержку! Я знаю, что вы рядом! Спасибо вам за это! Надеюсь, что клип, который для меня снял легендарный Алексей Голубев, вам понравится, ведь мы старались для вас мои дорогие. Очень жду отзывы. Клип вы можете увидеть по ссылке в шапке моего профиля. Спасибо Вам, я вас очень сильно люблю! Ваша Ольга Бузова», — рассказала Ольга Бузова о своем первом клипе в Instagram.

Фото: Youtube