Полина Гагарина долго скрывала свое интересное положение. Даже когда ее беременность была очевидна, она яростно отрицала ее и даже обещала устроить скандал организаторам шоу, которые ненароком раскрыли ее секрет. Сегодня Полина с ее мужем Дмитрием Исхаковым опубликовали фото, на котором звезда запечатлена стоящей на берегу океана, в купальнике и с большим животом:

Публикация от Дмитрий Исхаков (@isxakov)Апр 26 2017 в 1:31 PDT

«Ну наконец то», «Ну неужели», «Я так и знал», «Дааааааа, я знала, я верила, ааааа», «Полечка, поздравляем», «Правильно, сколько можно скрывать эту прелесть», «Господи, какая милота! Беременность к лицу», «Поля, ты чудо, точнее не так, там твоё чудо!Я очень рада за тебя , а точнее за вас с Димой! Я давно заметила, что вы подписаны на всякие колясочки, погремушки... Поздравляю!!!», — отреагировали фанаты, которые все давно поняли.

Теперь — черед новых предположений: «Родить должна была уже давно... Походу родила», — предполагают они.

Поздравляем пару!

Фото: instagram.com