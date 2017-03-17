Чуть меньше месяца назад поклонники Полины Гагариной поздравили ее с рождением второго ребенка. Причиной стала реплика ведущей концерта Europa Plus Tv в Минске, которая в качестве объяснения причины внезапного отсутствия певицы (которая была заявлена в качестве хедлайнера шоу) сказала, что та прислала организаторам важное сообщение. «Остались буквально считанные часы до этого волшебного события», — процитировала она, и фанаты даже записали это на видео.

Реакция певицы была бурной: она сообщила, что поклонники «несут бред», а ведущих нужно наказать «за такие дела». Примерно в то же время Полина ненадолго пропала из социальных сетей. И вот, сегодня в ее блоге появилась фотография, на которой у нее уже нет животика:

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Мар 17 2017 в 5:54 PDT

Напомним, что незадолго до этого состоялась премьера видеоклипа «Стану солнцем», в основу которого легли семейные видеозаписи. «Важный момент — это видео мы снимали во время нашего отпуска на Мальдивах этой зимой», — подчеркнула певица. Но и здесь она слукавила: кадры без животика были отсняты в мае 2016 года.

Возможно, Полина, как и Сергей Лазарев, сообщит о рождении ребенка немного позже?

На следущей неделе много приятных новостей, а пока желаю всем чудесных выходных!! Фото @isxakov ай лав ю #гагаринапоехали #полинагагарина #скоротридцать #скоропремьера Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Мар 17 2017 в 9:01 PDT

Фото: instagram.com