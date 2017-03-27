Тайна Полины Гагариной раскрыта! Долгое время звезда скрывала растущий животик под свободными нарядами, запрещала фанатам и коллегам даже заговаривать при ней о беременности, всячески хитрила. Но сегодня о ее секрете проговорился один из друзей, Сергей Лазарев. Он опубликовал на своей странице в Instagram трогательное поздравление.

«Кто-то, кого-то спалил», «Спалили Полину», «Полина так тщательно скрывает беременность, а Сережа так ее сдал)))», «Да Сереж спалил Полю. Давно она прятала это от нас а мы уже давно догадывались», «Сережа-Сережа...», — радуются подписчики. Сами герои пока не прокомментировали ситуацию.

Сегодня, 27 марта, певице исполнилось 30 лет. Утром ее поздравил муж, опубликовав в своем блоге детскую фотографию любимой. А полчаса назад Полина сделала репост этого снимка, рассказав о своих главных достижениях и мечтах, причем в своей исповеди она ни словом не обмолвилась о второй беременности.

«Хочу прямо здесь и сейчас подвести день рожденные итоги и перечислить все, что я успела и не успела сделать к 30-ти! Итак! Я успела поступить в джазовое училище в 14, закончить школу в 15, победить в шоу ФЗ-2 в 16, закончить училище с отличием в 18, занять 3-е место на конкурсе "Новой Волна" и купить свою первую машину, написать заглавную песню "Колыбельная", записать первый альбом в продюсерском центре Игоря Крутого, поступить в школу-студию МХАТ в 19, записать супер-хит "Не прощу" с Константином Меладзе, выйти замуж, РОДИТЬ СЫНА В 20 (считаю это своим главным достижением в жизни), записать саундтрек "Любовь под солнцем", дуэт с Ирой Дубцовой "Кому? Зачем?", развестись в 22, закончить школу-студию МХАТ в 23, записать фантастический сингл "Спектакль окончен" в 24 и стать артистом продюсера Константина Меладзе, получить признание поклонников, награды и звания "Певицы года" от ведущих СМИ, выйти замуж в 27, собрать аншлаговый Крокус с программой "Спектакль", выступить и занять 2-ое место на конкурсе "Евровидение 2015" с песней "Million voices", стать "Женщиной Года" по версии главных глянцевых журналов, купить квартиру в 28, записать кавер на легендарную песню "Кукушка" Виктора Цоя, ставшую саундтреком к фильму "Битва за Севастополь", стать наставником шоу "Голос 4" и в 29 - "Голос 5", собрать аншлаговый Крокус с программой "Полина ", записать третий студийный альбом "9"... и все-таки успеть за несколько дней до своего юбилея выпустить #драмыбольшенет, новый и уже любимый сингл, который штурмует первые строчки в iTunes! Да, я не успела получить премию Грэмми и посадить дерево, не успела совершить кругосветное путешествие, так и не научилась готовить, до сих пор не выучила французский, не снялась в драматической роли в полнометражном фильме, не открыла ресторанчик маминой кухни, не купила дом на берегу моря или океана, но я точно знаю, если очень захотеть, мои мечты могут стать реальностью, как и мечты каждого из вас», — написала она.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Мар 27 2017 в 5:25 PDT

Присоединяемся к поздравлениям!

Фото: starface.ru, instagram.com