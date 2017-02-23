Недавно во время концерта Europa Plus Tv в Минске ведущая объявила со сцены, что заявленная в качестве хедлайнера шоу Полина Гагарина не смогла прилететь на выступление из-за того, что находится «в ожидании чуда». Певица была возмущена такими «новостями» и опровергла информацию о беременности в Instagram.

«Мы отказались от этого выступления за месяц до его проведения. Мне искренне жаль, что партнеры не несут ответственности за свои слова и поступки и не дорожат дружескими отношениями», — написала Полина.

Главного редактора EuropaPlusTv Алину Артц очень удивили слова Гагариной, о чем она рассказала в интервью Лайфу. «Странно читать у Полины, что она отказалась от своего участия в концерте месяц назад, ведь именно месяц назад и запустилась основная реклама концерта, которую сама Полина и размещала на своем официальном сайте. Но 17 вечером на официальном бланке пришло письмо, где без объяснения причин Полина пишет, что не сможет прилететь», — цитирует Артц портал «Летидор».

Артц призналась, что объявление об интересном положении певицы было ее инициативой. Таким образом она попыталась оправдать артистку перед аудиторией, «зная, как изменилось ее тело и ее формы»:

«Безусловно, мой намек был совершенно неуместен. В таком случае, давайте пожелаем Полине, чтобы у нее в ближайшее время родилась как минимум новая песня. Артисты несут ответственность за тех, кто их любит и покупает на них билеты. И если небеременная Полина Гагарина может позволить себе просто не прилететь, то пусть это будет на ее совести».

Фото: Instagram