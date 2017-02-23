Недавно во время концерта Europa Plus Tv в Минске ведущая объявила со сцены, что заявленная в качестве хедлайнера шоу Полина Гагарина не смогла прилететь на выступление из-за того, что находится «в ожидании чуда». Певица была возмущена такими «новостями» и опровергла информацию о беременности в Instagram.
«Мы отказались от этого выступления за месяц до его проведения. Мне искренне жаль, что партнеры не несут ответственности за свои слова и поступки и не дорожат дружескими отношениями», — написала Полина.
На концерте в Минск-Арене, который прошёл под эгидой Europa Plus TV в Минске 20 февраля, произошла ситуация, вынуждающая меня сделать это заявление. Со сцены, во время концерта ведущая Алина Артц от моего имени (!!!) заявила о том, что я не смогла участвовать в концерте из-за того, что прямо сейчас нахожусь "в ожидании чуда, которое может случиться с минуты на минуту" и тд и тп. Этим лживым сообщением представители канала ввели в заблуждение всех зрителей, находящихся в этот момент в зале, а также моих поклонников, партнёров и многочисленные СМИ. На мою просьбу об опровержении этой информации я получила категорически отказ от представителей Europa Plus TV. Я официально опровергаю эту информацию как и то, что мое участие в концерте было подтверждено - это неправда. Мы отказались от этого выступления за месяц до его проведения! Мне искренне жаль, что партнёры не несут ответственности за свои слова и поступки и не дорожат дружескими отношениями. Я не знакома с женщиной, которая, повторюсь, от моего имени общалась с залом. Более того, я впервые о ней слышу. Это непрофессионально, это просто за гранью добра и зла - говорить от моего лица с такой уверенностью такую чушь.
Главного редактора EuropaPlusTv Алину Артц очень удивили слова Гагариной, о чем она рассказала в интервью Лайфу. «Странно читать у Полины, что она отказалась от своего участия в концерте месяц назад, ведь именно месяц назад и запустилась основная реклама концерта, которую сама Полина и размещала на своем официальном сайте. Но 17 вечером на официальном бланке пришло письмо, где без объяснения причин Полина пишет, что не сможет прилететь», — цитирует Артц портал «Летидор».
Артц призналась, что объявление об интересном положении певицы было ее инициативой. Таким образом она попыталась оправдать артистку перед аудиторией, «зная, как изменилось ее тело и ее формы»:
«Безусловно, мой намек был совершенно неуместен. В таком случае, давайте пожелаем Полине, чтобы у нее в ближайшее время родилась как минимум новая песня. Артисты несут ответственность за тех, кто их любит и покупает на них билеты. И если небеременная Полина Гагарина может позволить себе просто не прилететь, то пусть это будет на ее совести».
Фото: Instagram