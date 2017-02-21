Уже несколько месяцев популярная певица Полина Гагарина скрывает свою беременность, несмотря на то, что поклонники и СМИ давно раскрыли ее тайну. Сегодня из-за отмены ее участия в концерте Europa Plus Tv в Минске возникла новая волна слухов: фанаты начали поздравлять любимицу, и у них были на то свои основания.

«Она родила вчера!», «Кто-то родил, наверное», «Поздравляю! Всех благ! Здоровья малышу», «Полина! Ура! Поздравляю!», «Рада очень за Полиночку, что у нее появилось еще одно маленькое счастье», — цитирует «Летидор» поклонников певицы.

«Что за дикий бред в комментариях???», — возмутилась Гагарина. После чего в ее блоге состоялся любопытный диалог с поклонниками.

— Просто все знают что вы беременна)) вы замечательная!!!

— Полина, дело в том, что на концерте в Минске Алина сказала, что вы прислали ей сообщение о том , что вы рожаете и до появления якобы чуда остались считанные часы! И даже на большом экране показала это сообщение ) Это правда или нет ? Просто она не сказала именно слово рожает, она выразилась так : -Только что Полина прислала, что до появления чуда остались считанные часы, мы же знаем о чем идет речь!!!

— Это правда или ведущие наврали?

«Ведущих за такие дела сейчас накажем», — отрезала возмущенная певица.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Фев 20 2017 в 7:47 PST

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Фото: starface.ru, instagram.com