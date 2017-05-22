Богатый известный бойфренд, большой дом, сумочки Chanel — жизнь скромницы Анастасии Костенко круто изменилась за последний год. «Мечты сбываются! Я люблю свою жизнь», — написала она сегодня под фотографией, на которой стоит рядом с дорогим автомобилем.

Публикация от Anastasia Kostenko (@kostenko.94)Май 22 2017 в 9:10 PDT

«Машину подарили?», «Красивая», «Поздравляю!!! Красивая машина для красивой девушки», «Машинка улет», — поздравляют ее подписчики.

«Не каждая из деревни так может», — язвительно отмечают завистники. «Я родилась в городе Сальск. На будущее», — парирует модель. На предположения, что это машина принадлежала раньше Ольге Бузовой, Костенко ответила: «Машина как бы 2017 года, и модель как бы другая, а так ничего)))) копайтесь в сплетнях и чужой жизни».

Подписчики напомнили девушке, что ее избранник был женат дважды, и обе женщины пострадали от излишней влюбчивости спортсмена.

Фото: instagram.com