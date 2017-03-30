Способность звезд сочетать в своем гардеробе вещи от известных «люксовых» брендов и одежду «масс-маркет» и «ноунейм» считают верхом хорошего тона. Это лишь доказывает внутреннюю свободу знаменитых людей, не зацикливающихся на своем богатстве. А вот соседство «ноунейма» и вещей с подиума среди нарядов второй вице-мисс Россия и участницы конкурса красоты «Мисс Мира 2014» Анастасии Костенко возмутило общественность.

Когда на праздник Дмитрия Тарасова модель надела недорогое платье, цена которого составляла 3-5 тысяч рублей, на нее накинулись с критикой: негоже девушке, отбившей мужа у Ольги Бузовой, прибедняться.

Публикация от Tarasov Kostenko Вас 69.000 (@kostenkotarasov)Мар 21 2017 в 12:49 PDT

Когда на шикарную вечеринку по случаю своего 23-летия Костенко надела платье с подиума, интернет-пользователи сочли ее транжирой. Наряд модного бренда O’Blanc обошелся ей в 750 долларов, то есть примерно 40 тысяч рублей. За такую сумму невеста Тарасова могла бы найти платье посимпатичнее, считают они. «Столько сейчас крутых платьев. Цветы и с ними бахрома, плюс массивные серьги. Посмотрела бы на голливудских звезд. Если платье, насыщенно элементами, украшения уже не надевают», — обсуждают они образ Насти в фанатском сообществе.

Публикация от Tarasov Kostenko Вас 69.000 (@kostenkotarasov)Мар 30 2017 в 3:48 PDT

Впрочем, отрицательные комментарии не трогают красавицу-модель. Она наслаждается временем, которое проводит с любимым, и не пытается никому ничего доказать.

Фото: instagram.com