Поклонники Ольги Бузовой помнят, как гордилась она новым домом у озера, который они строили с Дмитрием Тарасовым в Подмосковье. Звезда лично инспектировала стройку, делала селфи у панорамных окон. Но остаться в нем жить ей было не суждено. Ее место заняла модель Анастасия Костенко, и теперь уют в семейном гнездышке устраивает она.

«Остались последние штрихи. Заказываем шторы в наш дом с @kostenko.94», — написал сегодня футболист в своем блоге.

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)Май 18 2017 в 8:32 PDT

В комментариях к записи, как и следовало ожидать, бушуют нешуточные страсти: «Ой фууу прям, хуже бабы, я бы на месте новой уже задумалась, почему мой мужик, хочет так уколоть бывшую? Почему так свербит?», «Позорник. Это и Олин дом. Ты будешь там не счастным», «Не выставлять личную жизнь на показ, как говорится....», «За Олю обидно...», «Лихо она тебя крутанула конечно», «Пока этот дворец построит,не одну поменяет. Но то что он не скоро женится - это факт», — пишут фанаты.

Фото: instagram.com