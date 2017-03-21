СМИ и поклонники Ольги Бузовой уже несколько месяцев обсуждают ее развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Телеведущая охотно дает интервью, в которых обвиняет бывшего мужа в предательстве. Прокомментировать ситуацию решала первая супруга спортсмена Оксана Тарасова. Ее подписчики в Instagram поинтересовались, вернулся ли, по ее мнению, Ольге, которая когда-то увела Дмитрия из семьи, «кармический бумеранг».

«Это давняя история, уже совершенно мне не интересная. Я думаю, все очевидно и так. Моя жизнь не изменится, а у кого-то может безнадежно рухнуть пиар-концепция великих вселенских страданий и «несправедливости» судьбы. Поэтому оставим этот вопрос без ответа», — цитирует Тарасову WMJ.

Напомним, в конце прошлой недели Дмитрий Тарасов отметил 30-летие. Футболист перестал скрывать роман с второй вице-мисс Россия и участницей конкурса красоты «Мисс Мира 2014» Анастасией Костенко и представил ее друзьям на торжестве в честь юбилея.

Фото: Instagram