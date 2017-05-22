С тех пор, как Виктория Боня рассказала о расставании с отцом своего ребенка, поклонники и журналисты пристально следят за изменениями в личной жизни бывших влюбленных. Не так давно Вика призналась, что у нее есть поклонник, который задаривает ее цветами, что мужчин она рассматривает исключительно как кандидатов на роль отца своих будущих детей, также известно, что она была польщена комплиментами известного рэпера 50 Cent.

Алекс Смерфит же не комментирует свою личную жизнь, но судя по снимкам в его блоге, вовсю наслаждается жизнью богатого холостяка. Ранее его замечали целующимся с темноволосой девушкой модельной внешности. «Брюнетка вернулась», — радуются подписчики его блога, заметившие ту же даму на яхте с Алексом и в его «сториз»:

«Да. Вы оба с Викторией счастливы по-отдельности. Ты на яхте со своей брюнеткой, а она на Каннском фестивале со своим другом. Удивительно», — комментируют они, отмечая сходство девушки с Аленой Водонаевой.

Стоит отметить, что яхта, на которой развлекается Смерфит, курсирует неподалеку от Бони. На днях холостяка с приятелями можно было увидеть в одном из заведений на набережной Круазет в Каннах.

Фото: instagram.com