Расставание Виктории Бони с Алексом Смерфитом стало большой неожиданностью для фанатов телеведущей. Они долгое время намекали на то, что женщина поправилась в некоторых местах и считали, что она скрывает вторую беременность. Оказывается, эти комментарии были не слишком приятны звезде, которая сильно переживала из-за конфликта с супругом.

«Я мечтаю о большой семье, хочу и второго, и третьего ребенка. Одной из причин расставания стало нежелание Алекса сейчас иметь еще детей. Его главный приоритет на данный момент — реализовать себя в карьере. А для меня важно реализовать себя как мать», — призналась Боня в откровенном интервью с HELLO!

Виктория была готова даже усыновить ребенка и предлагала это Алексу, но мужчина был категорически против. «Мы долго были вместе, но бывает так, что люди идут в разные стороны, и это нужно принять. Если двое перестали делать друг друга счастливыми, то дети не помогут склеить отношения и сохранить семью. Ни интриг, ни измен никогда не было, чтобы там ни писали в сети. Когда мы с Алексом разъехались, он, разумеется, стал больше тусоваться с друзьями, выходить куда-то. Он красивый молодой парень, это нормально», — констатировала она.

Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit)Апр 8 2017 в 3:55 PDT

Сейчас Боня живет в США и рассматривает предложение телеканала CNBC об участии в реалити-шоу про жизнь русских в Лос-Анджелесе. Дочь курсирует между ее квартирой и папиным домом в Монако.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Май 15 2017 в 8:47 PDT

«Я не могу сказать, что планирую жить только в Лос-Анджелесе. Мой образ жизни подразумевает постоянные путешествия», — признается звезда.

Виктория не скрывает, что у нее есть горячий поклонник: «У меня есть мужчина, который за мной ухаживает и нравится мне. Время покажет. Сегодня я не ищу отношений ради отношений, я смотрю на мужчину как на потенциального отца моих будущих детей».

Поклонники предполагают, что это — известный рэпер 50 Cent, и для этого у них есть определенные основания.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Май 14 2017 в 12:30 PDT

Фото: instagram.com