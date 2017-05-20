В этом году образы Виктории Бони на 70-м Каннском фестивале стали предметом обсуждения не только российских поклонников, но и западных СМИ

Первый наряд ведущей, нежно-розовое платье с кружевом, вызвал бурное обсуждение в Сети: одним оно показалось очень изысканным, другим же слишком простым. Второй образ, голубое платье и накидка из перьев, обеспечил ей место в списке самых нелепо одетых гостей фестиваля по версии Daily Mail.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Май 19 2017 в 5:00 PDT

Третий же выход Виктории на красную дорожку получился самым удачным. На премьеру фильма «Истории семьи Майровиц» Боня надела элегантное и, можно сказать, «голое» черно-белое платье с кружевной отделкой и прозрачным лифом. Образ дополнили роскошные украшения и шикарный макияж.

«На премьере фильма "Истории семьи Майровиц". Как вам мой сегодняшний образ и платье?», — подписала снимок в своем блоге Боня.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Май 21 2017 в 5:57 PDT

Пользователи Сети равнодушными не остались и по достоинству оценили наряд модели. Многие признали это платье лучшим из всех, назвав Вику «нашей Анджелиной Джоли»: «Куколка кстати эта наша Анджелина Джоли только русская», «Вы прекрасны как Богиня!», «Вот это платье самое лучшее из всех», «Откровенное платье, красиво!», «Джоли ведь а , один в один просто», «О боже, образ отпад!! У меня челюсть отвисла».

А как вам наряд Виктории?

Фото: instagram.com, east news.ru, global look press.com