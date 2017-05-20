Первый наряд ведущей, нежно-розовое платье с кружевом, вызвал бурное обсуждение в Сети: одним оно показалось очень изысканным, другим же слишком простым. Второй образ, голубое платье и накидка из перьев, обеспечил ей место в списке самых нелепо одетых гостей фестиваля по версии Daily Mail.
Третий же выход Виктории на красную дорожку получился самым удачным. На премьеру фильма «Истории семьи Майровиц» Боня надела элегантное и, можно сказать, «голое» черно-белое платье с кружевной отделкой и прозрачным лифом. Образ дополнили роскошные украшения и шикарный макияж.
«На премьере фильма "Истории семьи Майровиц". Как вам мой сегодняшний образ и платье?», — подписала снимок в своем блоге Боня.
Пользователи Сети равнодушными не остались и по достоинству оценили наряд модели. Многие признали это платье лучшим из всех, назвав Вику «нашей Анджелиной Джоли»: «Куколка кстати эта наша Анджелина Джоли только русская», «Вы прекрасны как Богиня!», «Вот это платье самое лучшее из всех», «Откровенное платье, красиво!», «Джоли ведь а , один в один просто», «О боже, образ отпад!! У меня челюсть отвисла».
А как вам наряд Виктории?
Фото: instagram.com, east news.ru, global look press.com